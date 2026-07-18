Detalle de las ayudas estatales para afectados por el sistema frontal

Los damnificados por el sistema frontal en la comuna de Penco, Región del Biobío, comenzarán a recibir bonos de recuperación de hasta 1,5 millones de pesos para la reposición de enseres, montos que serán transferidos directamente a sus cuentas bancarias tras la validación de la ficha FIBE.

Mientras se concreta este apoyo en el Biobío, las autoridades proyectan iniciar el catastro en las regiones de Coquimbo y Atacama entre lunes y martes, una vez que las condiciones meteorológicas permitan un levantamiento de datos preciso y seguro para los funcionarios.

En entrevista con Cooperativa, el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, detalló este sábado que el bono de recuperación está segmentado según el nivel de daño detectado en el hogar, buscando una reacción inmediata del aparato estatal.

Los montos por pérdida de enseres varían entre $375.000 y $1.500.000 según el daño. (FOTO: ATON)

"En el caso de hogares que hayan perdido enseres de un nivel de afectación más bajo, van a recibir un apoyo de 375mil pesos; en el caso de una afectación más grave de enseres, van a recibir un millón y medio. Eso va inmediatamente una transferencia a sus cuentas", afirmó la autoridad, que dio cuenta que con esto pueden "reaccionar como Estado rápido".

Despliegue en Coquimbo y Atacama

En cuanto a la zona norte, Fernández aclaró que la instrucción es esperar a que el frente de mal tiempo amaine para evitar que el catastro quede desactualizado si los daños aumentan en las horas siguientes.

"Lo que se recomienda es esperar que baje la emergencia, porque si no lo que termina pasando es que uno aplica un instrumento en un hogar y al día siguiente aumenta la afectación, entonces finalmente ese instrumento no sirve", detalló el subsecretario.

Entonces probablemente de aquí a dos días, según lo que estamos mirando a nivel de los pronósticos meteorológicos, probablemente a partir del lunes martes van a haber ciertas zonas entre Atacama y Coquimbo que podremos ya empezar a desplegar a los funcionarios para aplicar esta ficha", puntualizó.

En el norte, el despliegue de funcionarios comenzaría a partir de la próxima semana. (FOTO: ATON)

Recuperación productiva y social

El plan de ayudas tempranas no se limita a la vivienda, sino que busca restaurar la situación socioeconómica de las familias antes del desastre, incluyendo herramientas de fomento productivo.

Según indicó la autoridad en Cooperativa, "el desafío que tenemos como Estado es que las personas vuelvan a estar en la situación que estaban antes de la emergencia".

"Por lo tanto, si una persona perdió por ejemplo una fuente de ingreso, un emprendimiento, bueno veremos cómo podemos apoyar con Corfo, Sence, Sercotec, Fosis, etc. para que pueda recuperar ese negocio. Si una persona o los niños estaban yendo al colegio y por la inundación no pueden asistir, tenemos que rápidamente tomar decisiones para asegurar el derecho a la educación", cerró Fernández.