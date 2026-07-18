Ripamonti ofició a la SEC para investigar y sancionar a empresas por retraso en reposición de la luz

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ofició a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para que se inicie un procedimiento de investigación y fiscalización a empresas concesionarias de distribución eléctrica que operan en la comuna debido a la demora en la reposición del suministro eléctrico debido al sistema frontal.

Hasta la tarde de este sábado se registraban más de 12 mil clientes de la Ciudad Jardín sin suministro eléctrico; mientras que, en toda la Región de Valparaíso, cerca de 122.913 personas se han visto afectadas por los cortes de energía, 91.960 de ellos bajo la responsabilidad de la empresa Chilquinta.

Ante los daños reportados por los usuarios, la citada compañía informó que ha habilitado su sitio web (chilquinta.cl) para que los clientes ingresen reclamos por pérdida de alimentos, artefactos dañados o perjuicios en enseres derivados de la contingencia.

Ripamonti: "¿Por qué las compañías no se preparan?"

Frente a este escenario, la alcaldesa Ripamonti señaló que el "el costo de la vida es altísimo y las cuentas de la luz no son la excepción. Miles de personas en Viña del Mar se esfuerzan todos los meses por pagar a tiempo sus cuentas de los servicios eléctricos".

"¿Por qué entonces, cuando existe un evento climático de estas características que está anunciado con antelación, las compañías eléctricas no se preparan y tienen los equipos suficientes para reponer la energía a tiempo? Desde Reñaca hasta Villa Hermosa, desde Forestal hasta Nueva Aurora, Achupallas, han existido vecinos, han existido clientes de Viña del Mar con cerca de dos días sin luz", fustigó la jefa comunal.

"Eso nos parece inaceptable y vamos a pedir una investigación a la SEC para que nos diga si es que acaso se prepararon como correspondía y cómo van a responder en los siguientes eventos climáticos, porque no puede ser que personas que a veces son muy vulnerables pasen de hasta dos días sin la reposición de la luz eléctrica", complementó.

La Municipalidad de Viña del Mar argumentó, en su escrito, que la interrupción del suministro eléctrico "compromete la continuidad de un servicio público esencial, afectando el normal desenvolvimiento de las actividades domésticas, comerciales y de servicio de la comunidad, así como el funcionamiento de servicios críticos dependientes del suministro eléctrico".