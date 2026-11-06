Sin Diego Flores: Los árbitros para la fecha 27 en la Liga de Primera

La Comisión de Arbitros de la ANFP oficializó las designaciones para la fecha 27 de la Liga de Primera, en la que destacó la ausencia de Diego Flores tras su cometido en el Clásico Universitario.

El réferi de 36 años no fue considerado para los compromisos de la jornada luego del tenso desenlace vivido en Claro Arena, donde expulsó a Fernando Gago y presentó un severo informe contra el técnico de Universidad de Chile.

En cuanto a la definición del título de este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas (18:00 GMT), Juan Lara impartirá justicia en el cruce de Colo Colo como forastero ante Ñublense en Chillán, mientras que Piero Maza arbitrará a los "azules" ante Cobresal en El Teniente.

Por su parte, Franco Jiménez conducirá a Universidad Católica frente a Deportes Limache en el Claro Arena a disputarse durante la misma jornada, pero a las 12:30 horas (15:30 GMT).

Revisa la programación de la fecha 27:

Sábado 7 de noviembre

Deportes La Serena vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio La Portada. José Cabero.

Estadio La Portada. José Cabero. Everton vs. Deportes Concepción. 17:30 horas. Estadio Sausalito. Nicolás Gamboa.

Domingo 8 de noviembre