Arrau destacó "gran motivación" en Gendarmería por su nuevo carácter militar

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que existe una "gran motivación" al interior del personal penitenciario con el cambio doctrinario de Gendarmería de Chile, que dejará de ser un servicio público civil para transformarse en una institución policial uniformada y de carácter militar bajo el alero del Ministerio de Seguridad.

Een entrevista publicada este viernes en La Segunda, la autoridad subrayó que este hito institucional vendrá respaldado por un incremento de recursos y por una serie de medidas de control interno destinadas a erradicar irregularidades y privilegios en las cárceles del país a partir de enero.

La transición responde a la promulgación de la reforma constitucional que materializa la salida de la institución del Ministerio de Justicia para integrarse a la cartera Seguridad Pública.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó el impacto interno del traspaso institucional de Gendarmería y su conversión en una fuerza policial no deliberante. (FOTO: ATON)

En paralelo, el Ejecutivo se encuentra ultimando la redacción de la Ley Orgánica Constitucional correspondiente, texto que ya está en fase de socialización técnica con expertos antes de su ingreso formal al Parlamento.

Un "espaldarazo enorme": Doctrina militar y 20% más de recursos

Al explicar las repercusiones del nuevo diseño institucional en la moral y operatividad del cuerpo armado, el ministro Arrau afirmó que "la promulgación de la reforma constitucional es un tremendo hito que Gendarmería deje Justicia y se venga a Seguridad".

"Esa reforma lo que hace es que Gendarmería deja de ser un servicio público, deja de tener gremios, sindicatos, y va a ser una institución policial no deliberante, de carácter militar, o sea, le cambia el carácter. Ya los vimos desfilando. Son señales que han tenido una repercusión enorme en el gendarme, una gran motivación", puntualizó.

La autoridad aseguró que el fin de los sindicatos y su nueva doctrina castrense han generado una "gran motivación" y una "repercusión enorme en el gendarme". (FOTO: ATON)

En paralelo, el secretario de Estado señaló que "estamos terminando la redacción de la ley orgánica constitucional, ya está sociabilizándose con expertos antes de ingresarlo como proyecto, pero además que se le aumente el presupuesto a Gendarmería cerca de un 20% es un espaldarazo enorme".

Arrau indicó que, en línea con esta nueva doctrina, mantiene reuniones de coordinación semanal con el director nacional de Gendarmería y que se están ejecutando inversiones en la escuela de formación para transformar integralmente el estándar de la institución.

Medidas desde enero: Revisión de venusterios y adiós a los asados

El titular de Seguridad remarcó que el 1 de enero de 2027 será la "bajada de bandera" definitiva en que Gendarmería asumirá plenamente bajo la lógica de su cartera.

A contar de esa fecha, adelantó, comenzarán a regir normativas estrictas para imponer orden y disciplina en los módulos carcelarios, revisando espacios y rutinas que tradicionalmente facilitaban irregularidades.

"Usted cuando va a una cárcel en un día de visita, está lleno de menores de edad corriendo. En muchos países de Europa eso está prohibido y es un tema que no hemos discutido. ¿Es positivo o negativo para ese menor estar en ese ambiente una o dos veces a la semana? Bueno, hay que regularlo, hay que tener una discusión con expertos, pero no puede ser que esté en la condición actual", advirtió el secretario de Estado.

Este cambio vendrá acompañado por un incremento cercano al 20% en los recursos destinados al servicio penitenciario. (FOTO: ATON)

La autoridad también abordó "el tema de los venusterios (para relaciones sexuales de presos con sus parejas)... imagínese que también se presta para corrupción. Hay que empezar a normar eso. Las vestimentas, el deterioro de la cárcel en sí, donde cada uno adornaba y pintaba sus módulos como quería. ¿Qué es eso? Si es una cárcel".

Al ser consultado sobre si es partidario de mantener o eliminar los venusterios, el secretario de Estado recalcó: "son las cosas que vamos a analizar. A partir del 1 de enero me referiré a eso. Pero sin orden ni disciplina no puede haber reinserción posible. Si usted iba para el 18 de septiembre se ingresaban sacos de carbón, había asados en las cárceles. Este año no hubo", puntualizó.

Uniformes y recorte drástico en economatos

El restablecimiento del régimen disciplinario ya comenzó a implementarse en áreas comerciales internas.

La autoridad reveló que los economatos -locales de abastecimiento dentro de los recintos- sufrieron una disminución radical: de ofrecer 1.600 productos autorizados, Gendarmería redujo la lista a solo 25 artículos esenciales, cortando una conocida fuente de transacciones ilícitas y sobornos.

Asimismo, Arrau confirmó que los nuevos fondos asignados permitirán instaurar el uso de uniformes estandarizados para la población penal a contar del próximo año y defendió la supremacía técnica del personal penitenciario frente a fallos judiciales que han impedido traslados de alta seguridad o que han concedido beneficios como la tenencia de mascotas a los reclusos.