Sindicato de Árbitros aprobó huelga tras rechazar propuesta de la ANFP

El fútbol chileno sumó una nueva complicación tras la infructuosa negociación colectiva entre la ANFP y el Sindicato de Árbitros de Fútbol Profesional (Arbifup), que votó a favor de una paralización ante la última propuesta desde Quilín.

"Lamentamos profundamente que la ANFP haya formulado una última oferta que es en esencia igual al contrato colectivo vigente, limitándose únicamente a rechazar todas y cada una de las propuestas del Sindicato", señaló el organismo gremial en un comunicado.

"Aquello no ha sido más que una muestra de la escasa voluntad de revisar las preocupaciones del gremio y ha derivado en el resultado de la votación, que ha sido claro", sumaron.

Con este escenario se realizó una votación con participación del 97,7 por ciendo, del cual el 99,2 por ciento votó a favor de la huelga. El Arbifup solicitó una mediación ante la Inspección del Trabajo, "siempre con miras a mantener la continuidad del fútbol profesional y considerando que siempre ha existido la mejor voluntad de arribar a un acuerdo que beneficie a todas las partes".

"Invitamos a la Asociación a examinar de mejor manera la negativa total que ha mostrado en el proceso, siempre con miras a que el fútbol profesional chileno tenga un mejor desarrollo", añadieron los árbitros.