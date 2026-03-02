Arturo Vidal apuntó contra Rodrigo De Paul: "Me lo cruzo y le meto una dura"

El volante chileno Arturo Vidal abordó su mala relación con el argentino Rodrigo De Paul en el podcast del exjugador peruano Jefferson Farfán "Enfocados", que mostró un nuevo adelanto del capítulo con el nacional como invitado.

El mediocampista de Colo Colo contó que persisten las tenciones con el futbolista de Inter Miami, con quien tuvo algunos cruces en el duelo de La Roja y la selección trasandina el pasado junio, por las Clasificatorias 2026.

Al ser consultado sobre con quién no se lleva bien, fue tajante: "Por el último partido contra Argentina, con De Paul, por canchero. Me lo cruzo y le meto una dura", comentó el "King".

Además, cuando le preguntaron quién es mejor, el nacional respondió con un sonido burlesco y dijo que "es broma o me lo estás preguntando en serio".

En esas tantas comparaciones, el histórico jugador de la selección chilena se puso por sobre Sergio Busquets como mejor futbolista en su posición, tal como se reveló en un anterior adelanto del podcast.