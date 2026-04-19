Arturo Vidal: Es increíble que cada falta sea amarilla y más a mí, con toda la trayectoria que tengo

Evidenciando su molestia por la caída de Colo Colo por 0-1 ante Palestino, el volante Arturo Vidal se tomó el tiempo de hablar con los medios para repasar lo que fue su actuación en el Estadio Monumental durante el aniversario 101 de los "albos".

"Tengo rabia. Es increíble que acá, cada patada que uno pegue o una falta chica, saquen amarilla. Y más a mí, con toda la trayectoria que tengo, con todo el camino que he hecho", comenzó mencionando.

Seguido a ello, el "King" apuntó: "Vas a cualquier liga del mundo y cómo respetan a los jugadores grandes, pero aquí por cualquier cosa te sacan amarilla. De verdad que eso me tiene con mucha rabia".

Finalmente, el volante que se perderá el siguiente duelo de Colo Colo ante Universidad de Concepción sostuvo: "Llevo siete partidos este año y me han sacado cinco amarillas. No entiendo cómo. Y tampoco es que sea muy agresivo a la hora de ir, voy fuerte, pero no para que me saquen amarilla a cada rato".