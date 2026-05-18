Arturo Vidal le deseó suerte a su "amigo" Neymar tras convocatoria al Mundial
El volante chileno publicó una historia en Instagram para saludar al atacante brasileño, citado por Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo 2026.
Arturo Vidal reaccionó a la convocatoria de Neymar al Mundial 2026 con un mensaje publicado en sus historias de Instagram, luego de que el atacante de Santos fuera incluido por Carlo Ancelotti en la lista de Brasil para la cita en Estados Unidos, México y Canadá.
El volante chileno compartió una imagen con registros junto al brasileño y escribió: "Buena suerte en el Mundial amigo", en alusión al llamado del 10 de la Canarinha, quien volverá a disputar una Copa del Mundo tras no jugar por la selección desde octubre de 2023.
Neymar fue una de las novedades de la nómina de Ancelotti, quien aseguró que el delantero "será un jugador importante en esta Copa del Mundo", aunque no le garantizó la titularidad.
Brasil debutará en el Grupo C el 13 de junio ante Marruecos, luego enfrentará a Haití y cerrará la primera fase contra Escocia.