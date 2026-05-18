Gobierno habilitó vale de gas licuado: ¿Cómo lo puedes obtener?

El Gobierno informó esta jornada que ya está disponible el trámite para obtener el vale de gas licuado, beneficio estatal de 27 mil pesos destinado a las familias más vulnerables ante el alza de los precios de los combustibles.

En un punto de prensa en la Villa Campodónico -en la comuna de Peñaflor-, el ministro, Claudio Alvarado, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicaron que el cupón debe activarse primero a través de una página web.

"Ya está arriba el sitio web www.cupondegas.gob.cl a partir de hoy en la mañana, a través del cual se puede activar el vale de gas", comunicó Pavez, que recordó que va dirigido a los hogares pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

A la página debe ingresar el jefe de hogar con su Clave Única y activar el beneficio. Una vez realizado, se debe presentar en la aplicación Rutpay o en la de BancoEstado, o bien, imprimirlo presencialmente en una Caja Vecina.

Disponibilidad del cupón dependerá de la fecha en que se active

Pavez precisó que "los beneficiarios (del cupón) ya están determinados con fecha 16 de abril; es decir, el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares registrado hasta ese día".

Sin embargo, Interior aclaró que la disponibilidad del cupón dependerá de la fecha en que se active. Por ejemplo, si se activa el 29 de mayo, estará habilitado desde el 17 de junio; si se hace hasta el 12 de junio, se encontrará operativo desde el 2 de julio; y si se activa el 30 de junio, se podrá disponer del cupón el 21 de julio.

Todos los cupones -que buscarán beneficiar a 7,7 millones de hogares del país- podrán usarse hasta el 30 de septiembre.