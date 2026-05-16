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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

La UC detalló la grave lesión que sufrió Zampedri en el partido con Limache

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero sufrió un fuerte impacto en el rostro y fue retirado en ambulancia del partido en Quillota.

La UC detalló la grave lesión que sufrió Zampedri en el partido con Limache
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Universidad Católica informó en sus redes sociales que el delantero Fernando Zampedri sufrió un traumatismo cráneo nasal en el primer tiempo del partido ante Deportes Limache en Quillota.

"El jugador se encuentra bien y fue trasladado de inmediato a la Clínica San Carlos de Apoquindo de la Red UC Christis para exámenes preventivos. Se informará su evolución", detalló el club Cruzado.

La lesión de Zampedri ocurrió pasada la media hora de juego en el Estadio "Lucio Fariña". El "Toro", quien había anotado el primer gol del partido, cayó directo en el pasto sintético y recibió un golpe fortuito en el rostro por parte de Misael Llantén.

Fue retirado en camilla, aplicando el protocolo de conmoción, y la ambulancia lo sacó del estadio una vez finalizado el primer tiempo.

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