Dos aviones de combate estadounidenses colisionaron este domingo durante un espectáculo aéreo en la base aérea de Mountain Home, en el estado de Idaho, Estados Unidos.

El hecho ocurrió a unos tres kilómetros al noroeste de la base, en la que se llevaba a cabo el evento “Gunfighter Skies”. En imágenes difundidas en internet, se ve el choque de los aviones en el aire y luego se estrellan en el suelo dejando una nube de humo, mientras varios miembros despliegan sus paracaídas.

La base, conocida como los "Gunfighters" y que sirve como sede del Ala de Combate 366 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, anunció además que sus instalaciones permanecerían cerradas por el accidente hasta nuevo aviso.

Hasta el momento, no se han entregado más detalles sobre el accidente ni el estado de las personas involucradas.

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