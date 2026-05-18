Arturo Vidal sorprendió a streamer argentino ofreciéndola histórica camiseta de la Roja

Arturo Vidal fue figura de Colo Colo en la espectacular goleada por 6-2 ante Ñublense en el Estadio Monumental y se fue ovacionado por los hinchas albos tras dejar su marca al anotar un golazo, aunque también tuvo la mala fortuna de anotar en su propia puerta.

Tras el encuentro, el exseleccionado chileno protagonizó una distendida charla a través de una videollamada con el popular streamer argentino Davoo Xeneize, quien aprovechó la instancia para molestar al mediocampista por su autogol en Macul.

"Te felicito por el gol que metiste... Cómo te llega la pelota, cómo definís, cómo cabeceaste también; aparte, descolocaste al arquero. Te felicito, muy bueno. Ah, y después el otro gol que metiste también está bueno", lanzó entre risas el streamer trasandino, quien minutos antes había pedido una camiseta de Juventus.

Ante y lejos de molestarse, Vidal recogió y le respondió recordando los momentos más gloriosos de la "Generación Dorada" de la Roja.

"¿Todo bien? Voy a revisar si tengo camiseta de la Juve, pero si quieres te puedo mandar una de la selección del 2015 o 2016, esa que salí campeón... ah, no, bicampeón", disparó el volante chileno, cerrando su intervención con una carcajada ante la reacción del streamer.