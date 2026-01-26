Arturo Vidal sorprendió con generosa donación a damnificados por los incendios en Biobío y Ñuble

Los voraces incendios que afectaron a las regiones del Biobío y Ñuble, dejando 20 personas fallecidas y más de 2.000 viviendas destruidas, no dejaron indiferente a nadie e incluso Arturo Vidal quiso sumarse a las donaciones.

En primera instancia, el volante de Colo Colo tuvo un gesto con un niño de Lirquén que pidió la camiseta del "Cacique" tras perder su hogar. Ante esto, el "King" realizó el envío de la indumentaria estampada y firmada.

La familia agradeció el detalle compartiendo un registro en sus plataformas digitales. No contento con aquello, el mediocampista se unió al llamado del artista urbano Pailita, quien solicitó la cooperación de diversas figuras públicas para los damnificados.

En dicha instancia, el "Rey" donó cinco casas prefabricadas. A este gesto se sumó también Erick Pulgar, quien aportó diez viviendas adicionales para ir en ayuda de las zonas afectadas.