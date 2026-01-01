Síguenos:
Arturo Vidal

¿Irá Vidal? La programación de Chile en el Mundial de la Kings League en Brasil

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

La organización liberó la programación de la fase de grupos que arranca este fin de semana en Brasil. La presencia del volante genera ruido debido al cruce de fechas con los trabajos de Colo Colo.

¿Irá Vidal? La programación de Chile en el Mundial de la Kings League en Brasil
En portada

El equipo de Chile ya conoce su hoja de ruta para la Kings World Cup Nations que se disputará en Brasil este mes de enero de 2026. A través de sus redes oficiales, la liga presidida por Gerard Piqué liberó el fixture de la primera fase, donde el combinado nacional buscará la clasificación ante rivales de tres continentes distintos.

La escuadra chilena tendrá un arranque inmediato, pues su debut quedó programado para este mismo fin de semana. El calendario de la fase de grupos quedó estructurado de la siguiente manera:

Sábado 3 de enero

- Chile vs. Países Bajos, 16:00 horas.

Miércoles 7 de enero

- Marruecos vs. Chile, 18:00 horas.

Domingo 11 de enero

- Chile vs. Colombia, 18:00 horas.

La polémica presencia del "King"

Más allá de los horarios, la gráfica oficial encendió las alarmas en el medio local. En el afiche promocional aparece Arturo Vidal en primer plano, vestido con la indumentaria del equipo de Kings League, lo que generó inmediatas interrogantes sobre su planificación deportiva.

El conflicto radica en que estas fechas coinciden plenamente con el inicio de la pretemporada de Colo Colo. El "Cacique" necesita a todas sus piezas claves para preparar un 2026 exigente, y la participación presencial de Vidal en los partidos en Brasil (días 3, 7 y 11 de enero) choca con la disciplina y concentración que exige el cuerpo técnico "albo" en esta etapa del año.

Hasta el momento, ni el jugador ni el club aclararon si existió un permiso especial para que el mediocampista viaje a participar en el torneo de exhibición, aunque la expectativa de la organización es contar con la estrella.

