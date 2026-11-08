[PERFIL] Arturo Vidal, el Rey que logró el sueño de conquistar como capitán el título en Colo Colo

Arturo Vidal sumó un nuevo capítulo a su extensa y exitosa carrera luego de conquistar con Colo Colo la estrella número 35 del club, tras el triunfo sobre Ñublense en Chillán, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Para el "King", sin embargo, esta corona tuvo un significado distinto. Después de triunfar en Europa, ganar dos veces la Copa América con la selección chilena, ser campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, y regresar al club donde comenzó su carrera, el volante de 39 años cumplió uno de sus grandes anhelos: Ser campeón con la camiseta "alba" como capitán.

El título también representó una revancha para el mediocampista, quien fue parte del equipo que se coronó en 2024, sufrió el fracaso del centenario en 2025 y terminó encabezando la recuperación del "Cacique" durante la temporada 2026.

El rey oriundo de San Joaquín

Arturo Erasmo Vidal Pardo nació el 22 de mayo de 1987 en Santiago y creció en San Joaquín. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en las divisiones menores de Deportes Melipilla, antes de incorporarse a las series formativas de Colo Colo.

Su debut profesional llegó el 28 de mayo de 2005, cuando ingresó por Héctor Tapia en un encuentro ante el propio Deportes Melipilla, con apenas 18 años.

En el cuadro albo comenzó a mostrar las características que posteriormente lo acompañaron durante toda su carrera: despliegue físico, capacidad para recuperar el balón, llegada al área rival y una personalidad que lo llevó a asumir responsabilidades desde joven.

Bajo la dirección técnica de Claudio Borghi, Vidal fue parte de uno de los equipos más recordados de Colo Colo en las últimas décadas, que conquistó tres títulos consecutivos del fútbol chileno entre 2006 y 2007.

También integró el plantel que alcanzó la final de la Copa Sudamericana de 2006, en la que los albos cayeron ante Pachuca.

Sus actuaciones despertaron el interés del fútbol europeo y, a mediados de 2007, dejó el Monumental para comenzar una aventura que se prolongaría por más de 15 años.

El salto a Europa y su consagración en Juventus

Su primera estación fue Bayer Leverkusen, en Alemania, donde permaneció cuatro temporadas y comenzó a consolidarse como un mediocampista de nivel internacional.

El salto definitivo llegó en 2011, cuando fue fichado por Juventus. En Turín se transformó en una de las figuras de un equipo que recuperó el protagonismo en Italia y se instaló entre los mejores de Europa.

Junto a futbolistas como Andrea Pirlo, Claudio Marchisio y Paul Pogba, el chileno integró un mediocampo que fue clave en la obtención de cuatro títulos consecutivos de la Serie A, entre 2012 y 2015.

Su etapa en Juventus también estuvo marcada por la campaña de la Liga de Campeones 2014-2015, cuando el conjunto italiano alcanzó la final del torneo y perdió ante Barcelona, el equipo de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, en Berlín.

Vidal dejó Italia como ídolo y convertido en una figura reconocida mundialmente, pero todavía tenía varios capítulos por escribir en el fútbol europeo.

Bayern Múnich, Barcelona e Inter: una carrera llena de títulos

En 2015 regresó a Alemania para defender a Bayern Múnich, donde volvió a ser protagonista de un equipo acostumbrado a luchar por los principales trofeos, y fue dirigido por tres de los mejores técnicos de la historia del fútbol mundial: Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y Jupp Heynckes.

Durante sus tres temporadas en Baviera conquistó tres Bundesligas consecutivas y una Copa de Alemania, manteniendo su condición de titular habitual en la élite.

Sorpresivamente, en 2018 llegó a Barcelona, donde compartió camarín con Lionel Messi y Luis Suárez, y conquistó la liga española en su primera temporada.

Su siguiente destino fue Inter de Milán, club al que arribó en 2020 y donde volvió a coincidir con Antonio Conte, el entrenador que había sido fundamental en su consolidación en Juventus.

Con el cuadro lombardo ganó la Serie A 2020-2021, poniendo fin a una larga sequía de títulos de liga del club, y posteriormente sumó la Copa Italia y la Supercopa italiana.

Incluso compartió con un viejo y querido conocido en el equipo lombardo: Alexis Sánchez, su compañero de batallas en La Roja por tantos años.

Así, Vidal cerró su paso por Europa con campeonatos de liga en Italia, Alemania y España, además de una trayectoria que lo instaló entre los futbolistas chilenos más exitosos de la historia.

La Generación Dorada y las dos Copas América

En paralelo a su carrera en los clubes, Vidal escribió una parte fundamental de la historia de la selección chilena.

Debutó con la Roja adulta en 2007 y ese mismo año fue parte del equipo sub 20 que consiguió el tercer lugar en el Mundial de Canadá, bajo la conducción de José Sulantay.

Posteriormente se consolidó como uno de los pilares de la Generación Dorada, que logró clasificar a los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Su despliegue, carácter y capacidad goleadora lo transformaron en una pieza importante de los procesos encabezados por Marcelo Bielsa, Claudio Borghi, Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi.

El momento más importante llegó en 2015, cuando Chile conquistó por primera vez la Copa América, tras vencer a Argentina en la final disputada en el Estadio Nacional.

Un año después, en Estados Unidos, La Roja repitió la hazaña ante el mismo rival y se quedó con la Copa América Centenario, consolidando a una generación que cambió la historia del fútbol chileno.

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Vidal también fue parte del equipo que llegó a la final de la Copa Confederaciones de 2017, aunque el cierre de aquella etapa estuvo marcado por la ausencia de Chile en los Mundiales de Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Su trayectoria con la selección tuvo momentos de gloria y también episodios polémicos, entre ellos el accidente automovilístico que protagonizó durante la Copa América de 2015, chocando un Ferrari y unas declaraciones que se viralizaron en ese entonces.

Sin embargo, su nombre quedó estrechamente ligado a los dos títulos más importantes obtenidos por La Roja adulta.

Flamengo y el regreso al fútbol sudamericano

Después de 15 años en Europa, Vidal decidió regresar a Sudamérica en 2022 para incorporarse a Flamengo, uno de los clubes más importantes de Brasil.

En Río de Janeiro sumó dos nuevos trofeos a su palmarés: la Copa de Brasil y la Copa Libertadores de 2022. Esta última llegó después de la victoria sobre Athletico Paranaense en la final disputada en Guayaquil.

Aunque ya no tenía el mismo protagonismo que durante sus mejores temporadas en Europa, el chileno consiguió uno de los títulos internacionales que le faltaban a su carrera a nivel de clubes, y en muchas ocasiones señaló que ganar la Libertadores era el equivalente a la Champions, la gran deuda que tuvo en el Viejo Continente.

En 2023 dejó Flamengo y fichó por Athletico Paranaense, pero su paso por el club de Curitiba fue breve y estuvo condicionado por problemas físicos.

Una lesión de rodilla sufrida mientras defendía a la selección chilena lo obligó a pasar por el quirófano y aceleró el final de aquella experiencia.

Con su futuro abierto, comenzó a tomar fuerza una posibilidad que los hinchas de Colo Colo esperaban desde hacía años: su regreso al Estadio Monumental.

"El retorno del Rey": La esperada vuelta a Colo Colo y el título de 2024

En enero de 2024, después de 17 años fuera del club, Arturo Vidal concretó su regreso a Colo Colo.

Su presentación generó una enorme expectación: Llegó en helicóptero, y como un rey recorrió en caballo, con espada en la mano, la cancha del Monumental; y el volante dejó claro que no volvía solamente para cerrar su carrera. Quería ser protagonista y conquistar títulos con el equipo que lo había formado.

"Quiero dejar mi nombre bien puesto. Esta era mi revancha, como un hombre maduro", señaló durante su retorno, cuando también expresó su intención de volver a situar al "Cacique" entre los protagonistas del continente.

Bajo la conducción de Jorge Almirón, Vidal se convirtió en una de las principales figuras de un plantel que protagonizó una intensa disputa por el Campeonato Nacional con Universidad de Chile.

Colo Colo también alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que fue eliminado por River Plate.

La consagración local llegó el 10 de noviembre de 2024, cuando los albos igualaron 1-1 con Deportes Copiapó en el norte del país y aseguraron la estrella número 34.

Vidal tuvo un papel decisivo en aquella jornada, al marcar el gol que permitió rescatar el empate y asegurar el campeonato.

Días después sumó también la Supercopa de Chile, elevando a 27 los títulos de su carrera.

Su primer gran objetivo estaba cumplido: había regresado al club de sus amores y había vuelto a ser campeón. Sin embargo, todavía le quedaba una deuda personal.

El fracaso del centenario en 2025

La temporada 2025 parecía ofrecer una oportunidad ideal para prolongar las celebraciones. Colo Colo cumplía 100 años y había conformado un plantel con la intención de competir tanto en Chile como en el extranjero.

Pero el año del centenario terminó convertido en una de las mayores decepciones deportivas de la historia reciente del club.

Los albos quedaron eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores, no pudieron defender su título nacional y finalizaron octavos en la Liga de Primera, sin conseguir siquiera un cupo para los torneos internacionales de 2026.

A los malos resultados se sumaron las situaciones extradeportivas, como la tragedia del Monumental con dos hinchas fallecidos atropellados por Carabineros, las tensiones internas, los cuestionamientos al rendimiento del plantel y la salida de Jorge Almirón, quien había sido el técnico de la consagración de 2024.

Vidal tampoco quedó al margen de las críticas. Su rendimiento estuvo lejos de las expectativas que había generado su regreso y sus declaraciones públicas volvieron a provocar controversias.

La llegada del argentino Fernando Ortiz, en septiembre de 2025, abrió una nueva etapa, aunque el entrenador no consiguió evitar el decepcionante cierre de aquella temporada.

El "King" había vuelto para ganar, pero el centenario terminó sin los festejos que el club esperaba.

La revancha de 2026 y el sueño de ser campeón como capitán

El 2026 comenzó con la obligación de recuperar el protagonismo perdido y con Vidal asumiendo un nuevo papel dentro del plantel.

La salida de referentes como Esteban Pavez y Vicente Pizarro modificó el escenario del camarín, aunque la capitanía no estuvo exenta de controversias.

En febrero, cuando Fernando Ortiz optó por entregarle la jineta a Fernando de Paul, Vidal respondió con una frase que reflejó su manera de entender el liderazgo: "El rey no necesita jineta para ser capitán".

Sin embargo, el "King" fue modificando el tono, respaldó con todo a Ortiz, asumió como verdadero líder del equipo, adoptando un rol distinto al de siempre, ya que empezó a jugar como líbero o defensa central, dependiendo de las tácticas usadas por el "Tano".

Además, con la lesión que sufrió el arquero Fernando de Paul, la jineta de capitán terminó finalmente en sus manos.

Vidal se convirtió en pieza clave en la defensa, y su alza de rendimiento fue fundamental para el equipo, que empezó a recuperar su competitividad en la liga.

Colo Colo encontró regularidad bajo el mando de Ortiz, quien también apostó por incorporar a jóvenes formados en el club. Vidal respaldó públicamente ese proceso y, a mediados de año, incluso aseguró que el equipo no necesitaba refuerzos.

"Hay jóvenes que se están adaptando, no necesitamos a nadie", sostuvo en junio, cuando el conjunto albo ya había tomado una importante ventaja en el campeonato.

Su confianza en la conquista de la estrella 35 fue una constante durante la temporada.

En agosto aseguró que el título sería de Colo Colo y, en septiembre, insistió en que el equipo terminaría campeón pese a las dificultades que pudiera encontrar.

Pero había una razón especial detrás de su entusiasmo.

Al hablar sobre la posibilidad de conseguir un nuevo campeonato, Vidal reconoció que levantar el trofeo con la jineta sería una experiencia diferente a todas las que había vivido.

"Será la primera vez como capitán, si Dios quiere. Uy, sería maravilloso. Sería maravilloso salir campeón con la cinta", expresó en septiembre.

El "King" también destacó el significado de la campaña después de lo vivido durante el centenario y la posibilidad de transformar una temporada de frustraciones en otra de celebraciones.

En octubre, cuando comenzaron a surgir interrogantes sobre su continuidad para 2027, volvió a poner el campeonato por delante de cualquier decisión personal.

"Mi prioridad es ser campeón, después veremos qué pasa", afirmó.

Finalmente, en Chillán, ante Ñublense, Colo Colo consiguió el triunfo que necesitaba para asegurar anticipadamente el campeonato y Vidal pudo cumplir aquel anhelo.

Después de comenzar su carrera en el Monumental, ganar títulos en Italia, Alemania, España y Brasil, conquistar dos Copas América con Chile y regresar al club donde se formó, el "King" sumó una nueva estrella a su historia.

Esta vez, con la jineta de capitán.

Palmarés de Arturo Vidal

Colo Colo (6)

Primera División : 2006-Apertura, 2006-Clausura, 2007-Apertura, 2024, 2026

: 2006-Apertura, 2006-Clausura, 2007-Apertura, 2024, 2026 Supercopa de Chile: 2024

Juventus (7)

Serie A: 2011,12, 2012-13, 2013-14, 2014-15

2011,12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 Copa Italia : 2014-15

: 2014-15 Supercopa de Italia: 2012 y 2013

Bayern Munich (6)

Bundesliga : 2015-16, 2016-17, 2017-18

: 2015-16, 2016-17, 2017-18 Copa de Alemania : 2015-16

: 2015-16 Supercopa de Alemania: 2016 y 2017

Barcelona (2)

Supercopa de España : 2018

: 2018 Primera División: 2018-2019

Inter de Milán (3)

Serie A: 2020-21

2020-21 Supercopa de Italia: 2021

2021 Copa Italia: 2021-22

Flamengo (2)

Copa de Brasil : 2022

: 2022 Copa Libertadores: 2022

La Roja (2)

Copa América Chile 2015

Copa América Centenario Estados Unidos 2016

Títulos en total: 28