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Ortiz y el accidente de Leandro Hernández: Debe ser consciente, ya no es un joven de fuerzas básicas

Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
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Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, habló tras la consagración del título ante Ñublense y habló sobre el accidente de tránsito que protagonizó el delantero Leandro Hernández bajo estado de ebriedad durante horas de la madrugada.

El DT señaló que aún no conversa con el futbolista, lesionado y que se quedó en Santiago, pero apuntó que "tiene que ser consciente, ya no es un joven de fuerzas básicas

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