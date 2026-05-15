Polémica situación involucró a Vidal: Periodista intentó censurar entrevista de programa de farándula

Arturo Vidal, figura de Colo Colo y bicampeón de América con La Roja, estuvo involucrado indirectamente en una polémica este viernes, ya que uno sus colaboradores más cercanos, el periodista Maks Cárdenas, intentó censurar una entrevista de un programa de farándula.

Vidal fue al lanzamiento de un perfume en el Hotel W, en el sector oriente de Santiago, y fue abordado por el programa Plan Perfecto de Chilevisión, en donde le consultaron por su exparaje, Marité Matus.

El "King" se notó incómodo ante la pregunta, pero la sorpresa ocurrió cuando irrumpió Maks Cárdenas, quien le quitó el micrófono al reportero de CHV y tapó la cámara.

La situación generó la molestia en el panel del programa en Chilevisión, en donde recriminaron de inmediatamente a Cárdenas por la censura.

"Tienes el derecho de trabajar en relaciones públicas, en vez de hacer periodismo... pero ni siquiera recordar lo que te enseñaron en la universidad, ni siquiera recordar lo que ejerciste alguna vez. Querer censurar a otro medio cuando eres periodista es no entender nada", declaró con molestia el conductor del programa, Eduardo De La Iglesia, contra Maks Cárdenas.