Tabilo ganó un partidazo en Valencia y aseguró ser cabeza de serie en Roland Garros

El tenista chileno Alejandro Tabilo, 35° del ranking ATP, avanzó este viernes a las semifinales del Challenger 175 de Valencia tras vencer al serbio Dusan Lajovic por 4-6, 7-5 y 6-4, en un cambiante partido de dos horas y 25 minutos que además le permitió asegurar su condición de cabeza de serie en Roland Garros.

El primer favorito del torneo tuvo un duelo lleno de altibajos: Comenzó 3-0 arriba en el primer set, pero perdió cinco juegos seguidos y cedió la manga inicial.

En el segundo parcial volvió a escaparse con un 4-0 y luego sacó 5-1, aunque sufrió una nueva reacción de Lajovic antes de quebrar en el momento justo para forzar el tercer set.

En la manga decisiva, Tabilo sostuvo sus turnos de saque, salvó un punto de quiebre en el noveno game y luego logró la ruptura definitiva para cerrar el triunfo.

Con este resultado quedó 2-1 arriba en el historial ante Lajovic y espera en semifinales al ganador del duelo entre Camilo Ugo Carabelli y Miomir Kecmanovic.