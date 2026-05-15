Universidad Católica visita a un encumbrado Deportes Limache buscando acercarse a la cima

La Liga de Primera retomó su curso este fin de semana tras el paréntesis de la Copa de la Liga y el sábado 16 de mayo, a partir de las 20:00 horas (00:00 GMT), Deportes Limache recibirá a Universidad Católica en el Estadio "Lucio Fariña Fernández".

El compromiso válido por la fecha 12 tiene a los "tomateros" en el segundo lugar con 21 unidades, a solo tres del líder Colo Colo. Así mismo, los dirigidos por Víctor Rivero sostienen una racha de cinco partidos ganados en Quillota por la Primera División y un invicto de local en 2026.

Por su parte, los universitarios son quintos con 17 puntos y vienen con un desgastante calendario dada su participación en Copa Libertadores. Con la urgencia de sumar, buscarán su tercer festejo consecutivo ante el cuadro limachino.

Para esta ocasión, Daniel Garnero optará por formar con: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Cristian Cuevas; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Con arbitraje de Héctor Jona, todos los detalles de este partido los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.