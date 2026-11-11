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Tópicos: Deportes | Fútbol | Arturo Vidal

"Tobillo de campeón": Vidal compartió foto de su lesión tras ganar el título con Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "King" exhibió una foto de su tobillo inflamado, por el golpe que sufrió al anotar un gol a Ñublense.

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Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, nuevamente manifestó su orgullo por el título de la Liga de Primera logrado el domingo en el triunfo ante Ñublense y este miércoles exhibió en sus redes sociales una de las "heridas de guerra", al publicar una fotografía de su tobillo inflamado, por la lesión que sufrió cuando anotó un gol en el triunfo ante Ñublense.

En las historias de Instagram, el "King" publicó la foto de la zona afectada, completamente hinchada, pero con una particular frase: "Tobillo de campeón".

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Esta lesión la sufrió Vidal cuando anotó el primer gol de Colo Colo a Ñublense en Chillán, tras recibir una entrada en el tobillo, que le impidió festejar.

Pese al fuerte impacto, Vidal continuó jugando todo el partido en Chillán y después levantó el título como capitán.

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