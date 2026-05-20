Arturo Vidal afronta otra demanda: Lo acusan de pérdidas por 600 millones

Una nueva polémica judicial envuelve a Arturo Vidal dado que el mediocampista de Colo Colo enfrenta una demanda por un presunto incumplimiento contractual que, según lo acusan, generó pérdidas cercanas a los 600 millones de pesos.

De acuerdo a un reportaje emitido por el programa "Contigo en la Mañana", de Chilevisión, la acción legal surge a raíz de un proyecto de álbum biográfico coleccionable que buscaba retratar la trayectoria del bicampeón de América desde sus inicios en el Estadio Monumental hasta su exitoso paso por el fútbol europeo.

Según el contrato notarial firmado en abril de 2024 por Carlos Aliaga -siempre fiel al trabajo periodístico antes citado- el acuerdo establecía una cláusula de exclusividad sobre la imagen del futbolista.

De acuerdo con el abogado Juan Pablo Rodríguez, representante de los demandantes, el proyecto implicó una alta inversión en diseño, producción y campañas gráficas, contando incluso con la revisión previa de los bocetos por parte del propio exseleccionado nacional.

Sin embargo, el conflicto se desató cuando Vidal comenzó a aparecer en otros productos comerciales, como el álbum oficial del Campeonato Nacional y el del Centenario de Colo Colo.

"Arturo Erasmo Vidal Pardo obliga a no autorizar el uso de su imagen ni participar en otros proyectos de elaboración y promoción de álbumes coleccionables idénticos o semejantes", señala la cláusula citada en el reportaje, la cual, según los afectados, fue vulnerada.

Los denunciantes detallaron que se pagaron 50 millones de pesos directamente a Vidal al momento de la firma, además de otros 10 millones a la empresa Vibra, vinculada a la representación comercial del jugador.

El problema no se limita al material coleccionable. Según el relato presentado, también se había acordado la producción de cuadernos escolares con la imagen del volante. No obstante, al intentar comercializarlos, se percataron de que el futbolista había cedido derechos similares a otra compañía del rubro, bloqueando nuevamente la venta.

"El gran problema era la exclusividad. Mientras negociábamos y financiábamos estos proyectos, paralelamente se firmaban contratos con otras empresas", sostuvo Rodríguez.

Este escenario judicial se suma a la compleja semana del jugador, quien el pasado lunes 18 de mayo debió acudir a la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Centro Norte de la PDI para declarar como testigo, en el marco de la investigación por los 50 millones de pesos que fueron sustraídos de la caja fuerte de la casa de cambios MoniGlobal y que, posteriormente, terminaron en poder del futbolista.