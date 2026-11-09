Vidal lanzó un "palo" a Blanco y Negro: Si Colo Colo fuera de la gente, jugaría gratis

Arturo Vidal, capitán de Colo Colo y figura del plantel que conquistó el título este domingo en Chillán, manifestó su descontento en la zona mixta por la demora en su renovación de su equipo, deslizando una crítica a Blanco y Negro. Además, aseguró que "jugaría gratis" si el equipo "fuera de la gente".

"Sin contrato, muchos jugadores que están en el aire y levantar la copa a tres partidos es muy raro, nunca me pasó en la vida. Esto no pasa en un equipo tan grande como Colo Colo, no debería pasar, son cosas que a veces sorprenden mucho, pero uno tiene que aguantar", declaró Vidal.

En la misma línea, agregó que "esta conversación tendría que haber sido hace mucho tiempo, dejé pasar el tiempo y veremos qué pasa y lo que quiero de acá en adelante. Lo que me importa es que la gente vea el esfuerzo que uno hace día a día".

Además, respondió a las críticas por su sueldo en Colo Colo y fue enfático en decir que "no gano eso, pidan mi contrato, gano la mitad de lo que dicen".

"Si quieres ganar la Copa Libertadores, entre Flamengo o Palmeiras sería el jugador que menos ganaría en Brasil. Si quieres competir con los grandes, no puedes estar llorando por eso, más en Colo Colo", comentó.

Por último, cerró con un fuerte mensaje: "Soy la cara visible de los 30 auspiciadores del club. ¿Ustedes creen que podría estar alegando por algo? Yo no tengo problema. Si Colo Colo fuera de la gente, jugaría gratis, pero no es de la gente".