Mosa y las renovaciones en Colo Colo: Se cumplió el objetivo y ahora empezaremos las conversaciones

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló sobre las renovaciones en el plantel de Colo Colo y afirmó que ahora empezarán las conversaciones, ya que se logró el principal objetivo que tenía el club, lograr el título de la Liga de Primera 2026.

"Se van a dar los pasos de la manera que lo tenemos conversado", declaró Mosa antes del evento de celebración del título en el Monumental, y precisó: "Lo primero que vamos a hacer con el técnico (Fernando Ortiz), y una vez que esté solucionado, y espero sea lo más rápido posible".

"Nos vamos a sentar con el técnico, con Jaime (Pizarro), la gente técnica, y ver qué tiene en mente el técnico para el próximo año, y barajaremos el tema de los nombres. Hay que estar tranquilos", señaló.

"Nosotros nos pusimos un objetivo y eso se cumplió, y ahora empezaremos las conversaciones. Esperamos tener novedades. Y a medida que vamos a dar los pasos que corresponde, que parte con el técnico, veremos los que terminan contrato, los que van a ampliar contrato, los que van a dejar la institución, y los posibles nombres que puedan llegar a reforzar en el equipo para 2027", recalcó.

Mosa también se refirió a las declaraciones del capitán Arturo Vidal, quien sostuvo que se debe invertir para poder pelear a la Copa Libertadores.

"Queremos pelear la Copa Libertadores, pero tenemos que ser responsables, pero son palabras mayores, pero el equipo se tiene que acostumbrar a jugar permanentemente la Copa Libertadores. A medida que juguemos más Copas Libertadores y pasando de fases, el equipo va agarrar el tonelaje futbolístico que esperamos", explicó.

Finalmente, al ser consultado en particular por la renovación de Vidal, Mosa fue categórico al señalar que lo quieren en el equipo, pero que deben revisar los casos de todos en el plantel.

"No tenemos que faltarle el respeto al resto de jugadores. Arturo es un tremendo emblema, pero no juega solo. ¿Lo queremos? Claro que lo queremos. Pero tenemos que pensar que esta pega la han sacado entre todos adelante, y hay un plantel que ha sido parte de esta estrella", sentenció.