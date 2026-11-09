Revista TIME distinguió a Juan Carlos Muñoz como líder internacional de la acción climática

El exministro y académico chileno Juan Carlos Muñoz fue seleccionado por la revista estadounidense TIME para integrar la lista TIME100 Climate 2026, que reconoce a 100 líderes internacionales por su contribución a la acción climática.

En la categoría "Leaders", la publicación destacó la gestión del ingeniero civil industrial como titular de Transportes y Telecomunicaciones durante el Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026).

"Los autobuses eléctricos se han convertido en parte de la vida cotidiana en Santiago. Juan Carlos Muñoz lideró la transición de Chile hacia el transporte público eléctrico como ministro de Transportes y Telecomunicaciones", señaló TIME.

La reseña relevó que su gestión finalizó "a principios de este año, pero los resultados de su visión de utilizar el transporte público como medio de sostenibilidad municipal aún se están materializando: para 2026, la capital, Santiago, cuenta con aproximadamente 4.400 autobuses eléctricos, y es la única ciudad fuera de China con una flota de tal magnitud".

La selección reúne a personalidades de distintos ámbitos y países. Entre sus integrantes figuran el príncipe William, heredero al trono británico; el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu; el actor británico Benedict Cumberbatch y Elmo, el conocido personaje de Plaza Sésamo.

"Modernizar el transporte público sienta las bases para un cambio duradero"

En entrevista con TIME, Muñoz sostuvo que "modernizar el transporte público no es solo una acción climática, sino que sienta las bases para un cambio duradero en la forma en que las ciudades se mueven".

También llamó a las ciudades latinoamericanas a "adoptar las nuevas tecnologías que están transformando el transporte público: autobuses eléctricos, pago electrónico e información en tiempo real en los teléfonos de los usuarios".

Entre sus próximos desafíos, mencionó su intención de convertir el Campus San Joaquín de la Universidad Católica en "el primer campus de Chile con cero residuos orgánicos enviados a vertederos".

Según explicó, el compostaje y la separación de estos desechos son soluciones climáticas que "reciben una atención política y financiera muy limitada en comparación con la energía o el transporte".

Sobre las energías renovables, destacó el crecimiento de la generación solar y eólica en Chile. "La tecnología está lista. Nuestra tarea es convertirla en la norma", afirmó.

Muñoz también abordó los desafíos de la inteligencia artificial, advirtiendo sobre su elevado consumo de energía y agua, aunque reconoció su potencial para optimizar procesos y reducir emisiones.

A inicios de este año, justo antes del término de la Administración Boric, la trayectoria pública de Muñoz estuvo marcada por la controversia con Estados Unidos a raíz del proyecto de cable submarino de fibra óptica entre Chile y Hong Kong. En febrero, Washington revocó su visa, medida que posteriormente fue revertida en agosto.