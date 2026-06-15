[VIDEO] ¡En primera fila! Arturo Vidal y Sonia Isaza disfrutaron con todo el show de Ricardo Arjona

Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, disfrutó este domingo una jornada especial junto a su pareja Sonia Isaza, al presenciar en primera fila el concierto del guatemalteco Ricardo Arjona en el Movistar Arena.

El "King" publicó en sus redes sociales videos del show, en donde cantó a viva voz los éxitos del popular cantante.

"Qué lindo show, Ricardo Arjona", publicó Vidal en Instagram.

Vidal tuvo su descanso en la jornada dominical tras el triunfo de Colo Colo sobre Cobresal el sábado en el Monumental, por 3-0, un resultado que permitió a los albos mantener su cómodo liderato en la Liga de Primera, 36 puntos, 10 más que su más cercano perseguidor, Universidad Católica.

Colo Colo volverá a jugar el sábado, a las 17:30 horas (21:30 GMT) ante Recoleta, por la fase de grupos de la Copa Chile.