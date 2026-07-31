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Tópicos: País | Policial | Homicidios

"El profesor sabía que le iban a pegar y no hizo nada": Mamá de escolar asesinado culpa al colegio

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un adolescente de 15 años murió el jueves tras ser apuñalado a la salida del Liceo Santiago de Compostela, en la comuna de San Bernardo.

El recinto mantiene clases suspendidas y prepara "jornadas de reflexión".

 ATON

La PDI busca a dos "sujetos de interés" sindicados como autores del homicidio, pero aún no hay personas detenidas.

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La madre del estudiante de primero medio que fue asesinado a puñaladas en el exterior del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, ubicado en la comuna de San Bernardo, acusó que un docente sabía que iba a ocurrir la agresión, pero no activó ningún protocolo de resguardo.

El incidente ocurrió la tarde del jueves, cuando el adolescente de 15 años fue lesionado en la zona torácica -en el contexto de una riña que inició al interior del establecimiento- e inmediatamente trasladado por un inspector hasta el Hospital Parroquial de la comuna, donde se confirmó su muerte.

"El profesor Brian sabía que a mi hijo le iban a pegar a la salida y él no hizo nada respecto al tema, no salió (a intervenir contra la pelea). (El docente) me llama muchas veces, (alegando) que mi hijo tiene un arete, que sacó el celular en la clase, para eso sí me llamaba", fustigó la mujer.

Sin embargo, "no pudo retener un momento a mi hijo en el colegio, llamarme y decirme: 'Mamá, a su hijo le van a pegar ¿puede venir?' No lo hizo, y yo quiero que se haga justicia y que investiguen el colegio. El director y el profesor Brian de básquetbol no hicieron nada, lo que hicieron fue traerlo y ahí lo dejaron", cuestionó.

La comunidad escolar del recinto se mantiene con clases suspendidas y se prepara para jornadas de reflexión, mientras el cuerpo del menor permanece en el Servicio Médico Legal (SML) a la espera de ser entregado a sus familiares.

Desde el municipio de San Bernardo confirmaron que prestarán apoyo con los servicios funerarios, mientras la PDI busca a dos "sujetos de interés" sindicados como los autores del homicidio, que no registra -de momento- personas detenidas.

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