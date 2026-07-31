Caso Sartor: Fiscalía pide prisión preventiva para Michael Clark

Durante la segunda jornada de formalización de cargos contra los exdirectivos y ejecutivos del Grupo Sartor, la Fiscalía formalizó la solicitud de prisión preventiva para cinco de los principales involucrados en la causa, entre ellos el empresario y expresidente de Azul Azul, Michael Clark Varela.

La medida cautelar más gravosa fue requerida por el Ministerio Público al cierre de la audiencia de este viernes, instancia donde se dio por concluida la etapa de exposición de imputaciones para dar paso al debate sobre las medidas cautelares que regirán para los imputados.

Así lo confirmó la jueza Paulina Moya, quien detalló el requerimiento de la Fiscalía antes de declarar el receso del tribunal.

"Previo al inicio del receso, consulté al Ministerio Público por las medidas cautelares que iba a solicitar respecto de los imputados. Se me informó que pediría prisión preventiva respecto a Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Emilio Larraín Mery, Michael Clark Varela, Rodrigo Bustamante García y Sergio Yáñez Astete", expuso la magistrada.

La investigación por presuntos delitos financieros vinculados al Grupo Sartor abarca a un total de 11 imputados. Junto a los cinco para quienes se solicitó el encierro preventivo, en la causa también figuran: Alfredo Harz Castro, Oscar Ebel Sepúlveda, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Hugo Baranda Peralta y Juan Carlos Jorquera Salhus.

Para estos últimos seis ejecutivos se discutirán cautelares de menor intensidad, tales como arraigo nacional, firma periódica o arresto domiciliario.

La magistrada dispuso la suspensión de la audiencia, informando que la tercera jornada de formalización y el debate de cautelares se reanudará el próximo lunes 3 de agosto, fecha en la que las defensas de los imputados expondrán sus argumentos para responder a la solicitud del Ministerio Público.