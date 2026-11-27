El exfutbolista argentino Carlos Tévez protagonizó un divertido momento al referirse a los invitados confirmados para su partido de despedida, instancia en la que se mencionaron los nombres del inglés Wayne Rooney y del chileno Arturo Vidal.

Durante la distendida charla con TyC Sports, los panelistas del programa comenzaron a bromear con lo que podría ocurrir en la previa del compromiso, pactado para el 20 de diciembre en La Bombonera, señalando en tono jocoso que "ese chileno puede hacer quilombo".

Lejos de eludir los comentarios, Tévez se sumó a las carcajadas y expresó sus dudas sobre cómo resistiría el plantel de invitados hasta el día del partido: "No sé cómo vamos a llegar al 20, la verdad".

Las risas aumentaron cuando desde la mesa lanzaron una directa advertencia respecto al mediocampista nacional: "A Vidal no lo dejen manejar, que lo lleve siempre un chofer", recordando en tono de humor que "no venga con la Ferrari".

El "Apache" recogió el guante y aseguró que tendrán especial cuidado con el futbolista chileno para evitar noticias fuera de la cancha. "Le ponemos todo, le ponemos chofer, todo, que lo cuide, olvidate. Salimos en todos lados, pero no por el partido, por otra cosa", remató entre risas.

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