Festival de Viña del Mar 2027 confirma algunos artistas de su parrilla: Aún falta una noche y comediantes
El evento se hará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero de 2027.
El evento se hará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero de 2027.
El Festival de Viña del Mar confirmó parte de su parrilla de artistas para su edición 2027, la cual se realizará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero.
Reik, Pablo Alborán, la coreana Jihyo, Arcángel, Damas Gratis y Farruko son parte de lo más destacado en materia musical, sumándose a la ya confirmada Laura Pausini.
En cuanto a los chilenos se confirmaron los retornos del grupo La Ley con su formación completa comandada por Beto Cuevas y de Gondwana junto a su histórico cantante Quique Neira.
Por ahora falta conocer a los artistas del miércoles 24 de febrero y los seis comediantes.
Las entradas se pondrán a la venta este 1 de diciembre.
Esta es la programación de artistas y humoristas completa del Festival de Viña del Mar 2027: