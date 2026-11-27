El Festival de Viña del Mar confirmó parte de su parrilla de artistas para su edición 2027, la cual se realizará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero.

Reik, Pablo Alborán, la coreana Jihyo, Arcángel, Damas Gratis y Farruko son parte de lo más destacado en materia musical, sumándose a la ya confirmada Laura Pausini.

En cuanto a los chilenos se confirmaron los retornos del grupo La Ley con su formación completa comandada por Beto Cuevas y de Gondwana junto a su histórico cantante Quique Neira.

Por ahora falta conocer a los artistas del miércoles 24 de febrero y los seis comediantes.

Las entradas se pondrán a la venta este 1 de diciembre.

Programación Viña 2027

Esta es la programación de artistas y humoristas completa del Festival de Viña del Mar 2027:

Lunes 22

Laura Pausini

Silvestre Dangond

Martes 23

Reik

Farruko

Miércoles 24

No hay artistas confirmados

Jueves 25

La Ley

Gondwana y Quique Neira

Viernes 26

Pablo Alborán

Jihyo

Sábado 27