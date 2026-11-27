En el marco de la entrega de 159 viviendas en el proyecto del conjunto habitacional Las Praderas, e, la ciudad de Osorno (Región de Los Lagos), el Presidente José Antonio Kast se refirió al alza del desempleo en el país, que alcanzó el 10% según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Durante la actividad, el Mandatario entregó un discurso en el que aseguró que el aumento no se produjo durante su Gobierno, sino que es una problemática que se arrastra desde hace años.

"Cuando celebrábamos el tema de la Sala Cuna (Universal), dábamos las gracias de manera transversal, porque es un proyecto que pasó por varios gobiernos, y a lo mejor no dejó contentos a todos, pero es un acuerdo que va a permitir enfrentar una situación crítica como la que vivimos hoy, que es la cesantía", aludió.

En esa línea, puntualizó: "Hoy día tenemos altas tasas de cesantía. ¿Que se produjeron en los últimos ocho meses? No, llevamos cuarenta meses con cesantía muy alta. Pero estamos haciendo cosas distintas: aprobamos un Presupuesto antes de tiempo, llegamos a un acuerdo con los gobernadores, sacamos adelante una ley de Sala Cuna que venía de antes, hemos ido ordenando el tema de la seguridad".

Ministro del Trabajo: "El desempleo subió porque mucha más gente está saliendo a buscar empleo"

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, catalogó el alza del desempleo como "una mala cifra, no la vamos a minimizar, estamos trabajando para superar este complejo momento".

"Si uno mira bien las cifras, hay razones para estar optimistas de lo que vendrá en los próximos meses. El empleo por primera vez aumenta respecto del trimestre anterior de manera importante: hay 76.000 empleos adicionales. Y si uno hace el ajuste estacional, que es la forma correcta de comparar, hay 55.000 empleos adicionales. Esta es la mayor alza en creación de empleo desde enero del 2025", explicó.

"Entonces ¿por qué subió el desempleo? Porque mucha más gente está saliendo a buscar empleo", aseguró.

De cara a su primer año de Gobierno, el Presidente Kast fijó un plazo de 100 días para acelerar los proyectos pendientes y pidió a sus ministros reforzar el despliegue territorial para dar a conocer los avances de su administración.

Desde La Moneda, el subsecretario vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, explicó que la instrucción no contempla metas numéricas específicas, sino que responde a un llamado del Mandatario a avanzar con mayor urgencia en el cumplimiento de su programa.

Por su parte, el diputado democratacristiano Héctor Barría, quien participó en las actividades presidenciales en Osorno, cuestionó el nuevo plazo: "Esperemos que no sea una nueva metáfora este nuevo plazo que se fijó el presidente; aquí se necesitan acciones concretas, dejar de lado su agenda ideológica", sostuvo.

Poduje aseguró que el Minvu será un motor de empleo

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, que también participó de la actividad en Osorno, aseguró que su cartera será un motor del empleo en los propósitos del Gobierno.

Pese a destacar la proyección laboral del sector, el secretario de Estado reconoció que existen cuatro regiones que presentan una mala evaluación en los avances dentro de su gestión.

La autoridad evitó mencionar qué regiones específicas son las afectadas por este diagnóstico, pero afirmó que la medida que se deberá adoptar en esos casos será cambiar a los seremis, si es que así se requiriera.