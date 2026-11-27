Justo cuando comenzaba El Primer Café de este viernes en Cooperativa, se conoció la cifra de desempleo entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que informó que el 10% de los chilenos están sin trabajo, lo que centró el debate de los panelistas.

Esta noticia se produjo además al día siguiente de que el Presidente José Antonio Kast hablara ante la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), oportunidad en la que instó a los líderes gremiales e industriales a asumir riesgos, invertir y acelerar contrataciones.

El sociólogo Sebastián Depolo, histórico militante del Frente Amplio, manifestó su inquietud ante el registro de dos dígitos en desocupación y sostuvo que la actual administración se ha entrampado en recetas que no ofrecen respuestas inmediatas a la ciudadanía: "El Gobierno no ha podido enfrentar adecuadamente esta realidad. Con el tema del desempleo no hay que jugar ni politizar. Aquí hay problemas estructurales que tenemos desde hace bastante tiempo: de productividad, de nuestra matriz de desarrollo, de en qué trabaja la gente, de los cambios tecnológicos. Pero también hay problemas de expectativas y yo creo que esa es la dificultad que está teniendo el Gobierno".

"El Gobierno ya está casi como en un enfrentamiento con los empresarios pidiendo que contraten. Yo siento que el Gobierno, particularmente el ministro Quiroz y su plan económico, tenía una suerte de receta bastante ochentera de decir 'si hay incentivos a la inversión, como la megarreforma, se va a reactivar el empleo'; y esto no está ocurriendo", explicó.

Y remarcó que las rebajas impositivas a grandes conglomerados tardan al menos 36 meses en rendir frutos, mientras que la urgencia demanda reactivación inmediata: "Lo que necesitamos es un plan de contingencia ahora. Entonces, es el corto plazo, que tiene que ver mucho más con la microeconomía, con la inversión pública, con el subsidio al empleo, con el fortalecimiento del Sence; cuestiones que, en general, Quiroz y Kast no creen. Entonces, es complejo el momento en el que están".

Meza: La cantidad de chilenos trabajando es mayor

El diputado José Carlos Meza (Republicanos) matizó el impacto del 10% de cesantía: "Hay que hacerle zoom a esta cifra de desempleo que efectivamente sube de 9,8 a 10%. Pero cuando uno empieza a ver por qué subió, más de 100.000 personas extra entraron al mercado laboral a buscar trabajo. O sea, la base de cálculo, por así decirlo, aumentó. Pero los puestos de trabajo que se crearon fueron cerca de 76.000 en el mismo periodo. O sea, en el neto, la cantidad de chilenos trabajando es mayor".

El legislador agregó que los registros desestacionalizados muestran un quiebre en la tendencia de destrucción de puestos laborales observada a comienzos de año: "Si eso lo corregimos por la estacionalidad, o sea, lo comparamos con el mismo mes del año pasado: 89.000 personas extra buscando trabajo y más de 55.000 puestos de trabajo nuevos creados. Cifra que no habíamos visto prácticamente en todo el año".

"Por primera vez desde noviembre del año pasado que se crea una cantidad récord de puestos de trabajo. Veníamos destruyendo puestos de trabajo los últimos cuatro o cinco meses, y entre septiembre y octubre se crearon 55.000. Si bien no es una buena noticia que el desempleo suba, por supuesto que no, creo que sí se puede matizar diciendo que se están creando más puestos de trabajo y eso es bueno", enfatizó.

Walker: La permisología es una traba tremenda

El exministro Ignacio Walker advirtió sobre el prolongado estancamiento de la actividad interna y desestimó que los llamados presidenciales basten para movilizar el capital privado si persisten trabas burocráticas: "Las inversiones no llegan por una arenga política, aunque venga del Presidente de la República. Yo, por supuesto, respeto y comparto lo que dijo el Presidente al llamar a los empresarios a invertir, pero los empresarios, las inversiones nacionales o extranjeras llegan o no llegan por la estructura de incentivos de la economía y por sus situaciones más macro respecto del país".

"Algo está fallando con la economía chilena, que lleva un rezago de 10-12 años. Y este año va a ser crecimiento cero, lo que es doblemente preocupante, y con un desempleo de 10%", expuso.

En esa línea, Walker emplazó al Ejecutivo a priorizar la desregulación de permisos en lugar de desgastarse exclusivamente en reformas fiscales: "Yo siento que si en estos ocho meses el Gobierno hubiese destinado el 20% de las energías que destinó al megaproyecto al tema de la permisología, pudo haber cambios positivos. La permisología es una traba tremenda sobre el incentivo a las inversiones".

Ossandón: No hay que mirar en menos las capacitaciones

Y la diputada Ximena Ossandón (RN) respaldó la intención del mensaje presidencial ante la Sofofa, aunque enfatizó la necesidad de facilitar trámites a nivel municipal e impulsar programas sociales de capacitación: "Yo creo que estuvo bien el llamado que hizo el Presidente ayer porque hoy día entendemos que muchos de los grandes empresarios, los grandes grupos, que fueron muy importantes cuando a Chile le estaba yendo muy bien, justamente porque estaban enfocados en Chile, hoy día en su mayoría están fuera por distintos motivos. Existen muchas trabas que son fáciles de solucionar".

La parlamentaria puso especialmente el foco en el presupuesto destinado al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence): "No hay que mirar en menos las capacitaciones. Viene ahora una propuesta de cambio de Sence, pero igual nos quedamos cortos porque en marzo se le rebajó más de 50%. Si bien se termina aumentando 16%, venía con un recorte brutal".

"La capacitación es el tránsito entre la miseria y la pobreza y entre la pobreza y el desarrollo y la movilidad social. En un mundo donde la tecnología nos acecha, ¿cuántas personas van a necesitar capacitación para reinventarse? El Gobierno y sobre todo el ministro Quiroz tienen que entender que el tema de la capacitación no es banal y que de verdad cambia la vida de las personas".