Audax Italiano informó grave lesión de Nicolás Orellana

Audax Italiano a través de sus redes sociales informó la grave lesión de Nicolás Orellana, quien sufrió ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en una de las prácticas del equipo.

También informaron que el jugador fue sometido a las operaciones pertinentes en la Clínica MEDS y que ya se encuentra en proceso de recuperación.

Esto obligará al jugador chileno de 30 años a perderse la mayor parte de la primera rueda de la Liga de Primera 2026.