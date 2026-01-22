Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.8°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Audax Italiano

Audax Italiano informó grave lesión de Nicolás Orellana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El futbolista chileno fue operado durante este miércoles.

Audax Italiano informó grave lesión de Nicolás Orellana
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Audax Italiano a través de sus redes sociales informó la grave lesión de Nicolás Orellana, quien sufrió ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en una de las prácticas del equipo.

También informaron que el jugador fue sometido a las operaciones pertinentes en la Clínica MEDS y que ya se encuentra en proceso de recuperación.

Esto obligará al jugador chileno de 30 años a perderse la mayor parte de la primera rueda de la Liga de Primera 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada