Audax Italiano oficializó a Giovani Chiaverano como su nuevo refuerzo de la temporada 2026

Audax Italiano anunció al delantero argentino Giovani Chiaverano como su nuevo fichaje y sumo así su sexta incorporación para la temporada 2026.

El jugador de 26 años arribó al cuadro itálico procedente de Newells Old Boys, club en el que debutó como profesional.

"Chiaverano se desempeña como extremo o segunda punta, fortaleciendo así las variantes ofensivas de nuestro plantel", comunicó el club en redes sociales.

Con esto, el atacante trasandino se sumó a Diego Coelho, Marcelo Ortiz, Rodrigo Cabral, Favian Loyola y Federico Mateos como los nuevos refuerzos del elenco de La Florida.