Audax Italiano presentó a Federico Mateos como su nuevo refuerzo

Audax Italiano presentó este viernes, a través de sus redes sociales, a Federico Mateos como su nuevo refuerzo para la temporada 2026.

El volante argentino llega libre tras desvincularse de Universidad de Chile, club que era dueño de su pase.

Su último paso fue en Ñublense, donde disputó 38 encuentros, anotó siete goles y repartió cuatro asistencias.

El formado en las inferiores de Boca Juniors también registró pasos por clubes argentinos como en la reserva de Tigre, Colegiales y San Telmo.

Mateos se convirtió en la quinta incorporación y se une a los nombres ya presentados de: Diego Coelho, Marcelo Ortíz, Rodrigo Cabral y Favián Loyola.