Audax Italiano selló la renovación de Nicolás Orellana por una temporada más

Proyectando lo que será un año con varias competiciones, en Audax Italiano no perdieron el tiempo y este sábado confirmaron la renovación del polifuncional jugador nacional Nicolás Orellana por una temporada más.

Con esto, el futbolista de 30 años formado en Colo Colo completará su cuarto año vistiendo la camiseta del elenco floridano, por el cual acumula 81 partidos jugados entre los cuales anotó en 11 oportunidades y brindó 8 asistencias.

Si bien Orellana se formó como atacante, a lo largo de la temporada supo desempeñarse como mediocampista y en otras como carrilero por izquierda, según lo requirió Juan Jose Ribera o Gustavo Lema.