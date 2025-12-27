Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.9°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Audax Italiano

Audax Italiano selló la renovación de Nicolás Orellana por una temporada más

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El polifuncional futbolista nacional cumplirá su cuarto año en el cuadro floridano.

Audax Italiano selló la renovación de Nicolás Orellana por una temporada más
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Proyectando lo que será un año con varias competiciones, en Audax Italiano no perdieron el tiempo y este sábado confirmaron la renovación del polifuncional jugador nacional Nicolás Orellana por una temporada más.

Con esto, el futbolista de 30 años formado en Colo Colo completará su cuarto año vistiendo la camiseta del elenco floridano, por el cual acumula 81 partidos jugados entre los cuales anotó en 11 oportunidades y brindó 8 asistencias.

Si bien Orellana se formó como atacante, a lo largo de la temporada supo desempeñarse como mediocampista y en otras como carrilero por izquierda, según lo requirió Juan Jose Ribera o Gustavo Lema.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada