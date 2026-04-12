Esteban Matus criticó el arbitraje en la derrota con la UC: Uno los toca y cobran las faltas

En Audax Italiano quedaron sumamente molestos con el desempeño del árbitro Diego Flores tras la derrota por 4-3 ante Universidad Católica, encuentro donde el elenco de colonia terminó con nueve futbolistas sobre el terreno de juego.

En conversación con TNT Sports, el lateral izquierdo Esteban Matus sostuvo que "da impotencia y rabia jugar bien y que hayan tantos errores arbitrales. No puede ser que siempre contra los equipos grandes uno los toca y cobran las faltas muy fácil".

"Una pelota al suelo dividida es roja y cuando es al revés ni si quiera tienen la intención de verla o revisarla", añadió el zurdo.

En esa misma línea, el zaguero indicó que "uno que juega en un equipo de los que llaman chicos, se da cuenta de eso. Pero lo importante es que anduvimos bien, aunque no se nos dio otra vez".