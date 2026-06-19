El entrenador argentino Gustavo Lema renunció a la banca de Audax Italiano, tras la derrota sufrida ante Deportes Santa Cruz este viernes en La Florida, por la tercera fecha de la Copa Chile.

En la rueda de prensa posterior al duelo, Lema informó que "decidí dar un paso al costado, el gesto fue a la gente que viene y apoya al equipo, que obviamente espera otros resultados. En el fútbol estoy muy agradecido a todo lo que me brindó no solo Audax, sino el fútbol chileno".

A pesar de haber terminado el 2025 de gran manera y clasificar a primera ronda de Copa Sudamericana, donde posteriormente derrotaron por penales a Cobresal, la actual campaña no resultó como esperaba el adiestrador trasandino.

Además de despedirse en fase de grupos del certamen continental, corrió la misma suerte en la Copa de la Liga y en el Campeonato Nacional acumuló una serie de malos resultados que lo dejaron cerca de la zona de descenso.

Lema cerró su ciclo en Audax con 32 partidos dirigidos y un saldo de 13 victorias, siete empates y 12 caídas.

Audax volverá a jugar el martes, ante Palestino en La Cisterna, por el duelo pendiente de la primera fecha de la Copa Chile.