"La Resurrección de Cristo" de Mel Gibson confirmó estreno en cines de Chile

La esperada secuela de "La Pasión de Cristo" de Mel Gibson, que se dividirá en dos películas, confirmó que sí llegará a los cines de Chile.

A más de dos décadas de la película original de 2004, "La resurrección de Cristo" ("The Resurrection of the Christ") se estrenará en dos partes: la Parte 1 llegará a los cines el 6 de mayo de 2027, mientras que la Parte 2 debutará en las salas el 25 de mayo de 2028.

Las fechas para Chile fueron confirmadas por la distribuidora BF Distribution, siendo un proyecto cuyo rodaje se extendió por 134 días en distintas locaciones de Italia, entre ellas Roma, Matera y Bari.

Las películas tienen al actor finlandés Jaakko Ohtonen en el papel de Jesús y a la actriz Mariela Garriga como María Magdalena. Ambos encabezan el reparto junto a Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio y Rupert Everett.

Gibson ha descrito las secuelas como "un viaje alucinógeno", y ha asegurado que "nunca había leído algo parecido" a los guiones, que él mismo ha escrito junto a Randall Wallace.

"La Pasión de Cristo" estrenada en 2004 y con Jim Caviezel como Jesús llegó a recaudar más de 610 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en una de las películas clasificadas para mayores de 18 años más taquilleras de la historia.