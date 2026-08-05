Caos en "Sin Filtros": Panelistas trataron de "carnicero" a Crespo y se retiraron del programa

El programa "Sin Filtros" tuvo su capítulo más caótico con el abandono de cuatro panelistas y la decisión de poner fin anticipadamente a la emisión.

Un tenso momento se vivió en el programa de corte político cuando entró en el set un panelista invitado que no estaba anunciado: el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, quien acaba de ser absuelto definitivamente del proceso por las lesiones que causaron la ceguera del actual diputado Gustavo Gatica durante las manifestaciones de 2019.

Esto causó la indignación de los cuatro panelistas de izquierda, pues no estaba considerada la participación de Crespo en el debate, sumándose al panel de derecha. El excarabinero había tenido una entrevista previa con el programa, razón por la cual seguía en el estudio.

El panel que representa a la oposición al Gobierno no escondió su molestia, donde Víctor Hugo Robles calificó directamente a Crespo como "carnicero" en múltiples ocasiones y le hizo ver que fue beneficiado por la Ley Naín-Retamal.

Ante ello, el excarabinero acusó "un show patético de esta gente, un circo, no sé de dónde vienen los payasos y todo el tema, que se vayan mejor porque cero aporte, no aportan en nada".

"Si nos echó el carnicero, nos vamos", reaccionó el grupo integrado por Robles, Felipe Parada, Inti Salamanca y Arturo Barrios, abandonando el programa en vivo pese a los fallidos intentos del animador Fernando Solabarrieta por calmar las aguas.

Tras la salida de los cuatro panelistas, Solabarrieta se vio obligado a anunciar ante la cámara que "el programa llega hasta aquí", pese a la alta sintonía que estaba teniendo el capítulo.

"Esta no es la democracia que queremos, queremos que sea una democracia de ideas, de argumentos y de debate. Por eso, este programa, que ha tenido una sintonía tremenda y que ha sido tal vez hasta histórico, sin duda es el programa más triste de 'Sin Filtros'", aseveró.

Antes de despedir anticipadamente el programa, Solabarrieta lamentó que "hoy no pudimos argumentar, no pudimos dar ideas, no pudimos debatir".

A pesar de que la justicia dio por acreditado que Crespo ejecutó los disparos de perdigones que impactaron a Gatica —entonces estudiante universitario— el 8 de noviembre de 2019, concluyó que su actuación estuvo amparada por la legítima defensa privilegiada contemplada en la Ley Naín-Retamal.