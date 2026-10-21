Courtois sobre el Balón de Oro: "Individualmente, nadie ha sido mejor que Mbappé"

El portero belga de Real Madrid Thibaut Courtois defendió que su compañero Kylian Mbappé merece ganar el Balón de Oro porque "individualmente nadie ha sido mejor" que el delantero francés, aunque reconoció que Lamine Yamal cuenta con la ventaja de los títulos conquistados con FC Barcelona y la selección española.

"Creo que Kylian se lo merece, pero la gente vota siguiendo su propia lógica", declaró Courtois en una entrevista concedida a DAZN a pocos días de la ceremonia del Balón de Oro, que se celebrará el próximo lunes en Londres.

El guardameta belga planteó el dilema entre premiar el rendimiento individual o los éxitos colectivos.

"¿Elegimos a alguien que ha ganado títulos o a alguien que ha estado por encima de los demás durante toda la temporada, aunque no haya ganado nada? Pienso especialmente en Kylian. Creo que individualmente nadie ha sido mejor que Kylian, pero, desgraciadamente, no hemos ganado nada colectivamente", señaló.

Courtois recordó que Mbappé terminó cuarto en el Mundial, donde fue máximo goleador, mientras que su principal competidor, Lamine Yamal, se proclamó campeón con España.

"Para mí, Lamine Yamal hizo un Mundial algo peor, pero se proclamó campeón del mundo, ganó la Liga con el Barcelona y completó un buen año", afirmó el guardameta, de 34 años.