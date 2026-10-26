El mejor del mundo: Harry Kane hizo historia y ganó el Balón de Oro 2026

El inglés Harry Kane hizo historia este lunes al convertirse en el ganador del Balón de Oro, galardón que recibe como el mejor jugador del mundo en la temporada 2025-2026.



Con este triunfo personal, Kane se convirtió en el quinto futbolista inglés en ganar el Balón de Oro, y el primero desde Michael Owen en 2001.

Los otros fueron Stanlew Matthews, ganador el primer Balón de Oro en 1956; y después siguieron Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Owen (2001).

Kane, quien ya había sido galardonado con el premio "Gerd Müller" como mejor artillero de la pasada temporada, anotó 73 goles entre su equipo y la selección inglesa, además de registrar ocho asistencias.

Con Bayern, ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana; y en el Mundial 2026 terminó en el tercer lugar con Inglaterra, anotando seis goles en siete partidos.

"Ya me he quedado sin palabras", dijo Kane tras recibir el galardón de manos de Ronaldo Nazario.

"Es un honor recibir este premio aquí en Londres. Gracias a todos los que han votado por mí. Sé que este año ha sido muy difícil para elegir a uno", expresó emocionado el delantero.

"No estaría donde estoy sin Tottenham. Llegué a ese equipo con 11 años. Me permitieron vivir el sueño que estoy viviendo".

Además, Kane se acordó en su discurso de su entrenador, Vincent Kompany, quien fue hospitalizado hace un par de días: "Sé que esto te va a dar algo de energía".

El delantero inglés se impuso en las votaciones a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, y fue ovacionado en el London Palladium por una multitud que ansiaba su triunfo.