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Tópicos: País | Tiempo

Alertas SAE en Lo Barnechea y Las Condes por activación de quebradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ambas comunas están bajo alerta roja -junto a otras ocho de la zona precordillerana de la Región Metropolitana- en medio de la nueva tormenta eléctrica que afecta a la capital.

Pasadas las 16:30 horas comenzaron a resonar los truenos sobre Santiago, y hubo caída de lluvia y granizos.

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta roja para 10 comunas precordilleranas de la Región Metropolitana, en medio de la nueva tormenta eléctrica que la afecta desde esta tarde.

La medida involucra a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, a propósito del peligro de eventos de remoción en masa.

Hacia las 20:00 horas, el mismo Senapred emitió alertas SAE preventivas para Lo Barnechea y Las Condes: "Por activación de quebradas, evite cursos de agua y pendientes en las comunas", advirtió.

Pasadas las 16:30 horas comenzaron a advertirse fuerte truenos sobre la capital, junto con lluvias intensas en el centro de la ciudad y caída de granizos en su zona norte, en comunas como Huechuraba.

Poco después "se abrió el cielo" y salió el sol, alternando con otros momentos de mayor nubosidad y menos luz.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, señaló que la alerta entregada más temprano por Meteorología para el tramo comprendido entre las regiones Metropolitana y del Biobío "considera que, durante lo que resta del día, las tormentas se desarrollen con presencia de granizos y fuertes rachas de vientos locales en zonas de la cordillera, precordillera, valle y cordillera de la costa".

En esa línea, entregó la siguientes recomendaciones:

  • Si te encuentras en el exterior, busca refugio en una edificación sólida.
  • Evita acercarte a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados, mástiles, líneas eléctricas o de telefonía.
  • Nunca te refugies debajo de un árbol, un poste o una antena, debido al peligro de la caída de un rayo.
  • Si te encuentras al interior de un vehículo, permanece dentro de él con el motor apagado y las ventanas cerradas

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