La foto viral de Harry Kane siendo niño: Posó con David Beckham y su esposa Kate

La consagración de Harry Kane con el Balón de Oro no sólo coronó una trayectoria de esfuerzo y regularidad en la élite del fútbol mundial, sino que también trajo al presente una insólita postal.

La historia se remonta al año 2005, cuando un consolidado David Beckham inauguró su proyecto formativo denominado Beckham Academy. Durante la ceremonia de presentación oficial, la estrella británica posó para los medios de comunicación escoltado por los dos alumnos más prometedores de aquella generación.

El destino quiso que ese niño fuera Harry Kane, mientras que la pequeña a su lado era Kate Goodland, su amiga de la infancia y actual esposa, hoy conocida como Kate Kane.

Décadas después de aquella icónica sesión fotográfica, y tras ver al actual artillero inglés recibir el galardón al mejor futbolista del planeta, el propio David Beckham compartió el nostálgico recuerdo en sus redes sociales.

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