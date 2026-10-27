"Profundo error": Alvarado criticó "alarde" del subsecretario Pavez

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), quedó en el centro de la polémica tras viajar en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) a República Dominicana, donde participará en la cumbre de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), impulsada por EE.UU.

La controversia se generó luego de que la autoridad publicara en su cuenta institucional una fotografía al interior de la aeronave, en la que aparecía como único ocupante, sentado con las piernas cruzadas y mirando hacia una ventana mientras sostenía su teléfono celular.

La publicación, que desató cuestionamientos en redes sociales sobre el uso de recursos públicos y críticas a una supuesta falta de austeridad, fue eliminada poco después.

El hecho provocó cuestionamientos desde el propio Gobierno. El biministro del Interior y la Segegob, el también UDI Claudio Alvarado, calificó como "alarde" y "un profundo error" el posteo de Pavez.

Si bien defendió que "había que transportar a una autoridad de Gobierno a una reunión importante en el cual el país está participando y estaba convocado", el jefe de gabinete cuestionó la forma en que se difundió el viaje.

"Lo que sí es incómodo, molesto y no había sucedido nunca es hacer alarde de la forma que una persona se transporta", declaró Alvarado a ADN.