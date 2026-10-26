Lamine Yamal ganó su tercer Trofeo Kopa y lo dedicó a Pau Cubarsí

Lamine Yamal, delantero de FC Barcelona y de la selección española, conquistó este lunes su tercer Trofeo Kopa consecutivo, galardón que reconoce al mejor futbolista menor de 21 años del mundo y que recibió durante la ceremonia del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres.

El joven atacante, campeón de la Liga española con Barcelona y del Mundial 2026 con España, se convirtió en el primer jugador en conseguir tres veces el reconocimiento, después de sus triunfos en las ediciones de 2024 y 2025.

Durante la premiación, Yamal tuvo un especial gesto con su compañero Pau Cubarsí, a quien dedicó el galardón y señaló como el futbolista que merecía quedarse con el premio al mejor talento joven.

La distinción formó parte de la gala del Balón de Oro 2026, que reunió a las principales figuras del fútbol internacional para reconocer a los mejores de la temporada.