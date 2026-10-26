15:34 - | El último jugador que quedó fuera del top ten es Jude Bellingham %uD83C%uDFF4%uDB40%uDC67%uDB40%uDC62%uDB40%uDC65%uDB40%uDC6E%uDB40%uDC67%uDB40%uDC7F Jude Bellingham est 11e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/bjaXVMAxxn — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

15:02 - | De acuerdo a la prensa internacional, el sitio oficial del Balón de Oro publicó tres links con tres ganadores distintos para este año: Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal Ballon d%u2019Or website has published Harry Kane, Kylian Mbappe and Lamine Yamal have won.%uD83D%uDE05 https://t.co/QPkWysF7pj — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 26, 2026

15:02 - | Otro campeón del mundo: Pau Cubarsí es 12° %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDF8 Pau Cubarsi se classe 12e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/cPvfPOa18z — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

15:02 - | El marroquí Achraf Hakimi, de PSG, está en el puesto 13 %uD83C%uDDF2%uD83C%uDDE6 Achraf Hakimi est 13e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/Q2Ecm495bl — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

15:01 - | Vitinha se acerca al top ten con el lugar 14 %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Vitinha est 14e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/DiyQlBMLT5 — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:49 - | El español Ferran Torres y el inglés Declan Rice siguen en la lista, en el puesto 16 y 15 respectivamente %uD83C%uDFF4%uDB40%uDC67%uDB40%uDC62%uDB40%uDC65%uDB40%uDC6E%uDB40%uDC67%uDB40%uDC7F Declan Rice est en 15e position au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/bAPUetAY4A — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:48 - | Vinicius Junior, brasileño de Real Madrid, está en el lugar 17 del ranking del Balón de Oro %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Vinicius Jr. est à la 17e place du classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/EejWxmNYJL — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:48 - | El campeón del mundo Marc Cucurella es 18° %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDF8 Marc Cucurella est en 18e position du classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/APxhSTlagK — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:47 - | El portugués Joao Neves marcha en el lugar 19 %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Joao Neves est 19e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/UdfvgJvz1K — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:47 - | Willian Pacho, de Ecuador, es 20° %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDE8 Willian Pacho est classé 20e au Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/cb1kBHUghw — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:46 - | El defensa brasileño Gabriel es 21° rumbo al Balón de Oro 2026. %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Gabriel est en 21e position au classement du Ballon d'Or hommes 2026 #ballondor https://t.co/gzTwwasMCI — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:46 - | Lautaro Martínez, argentino, es 22° en el Balón de Oro %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Lautaro Martinez est 22e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/K2Li11xypd — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:45 - | El casillero 23 lo ocupa Nuno Mendes de Portugal y PSG %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Nuno Mendes est 23e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/4yCX38HuDM — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:45 - | El colombiano Luis Díaz es 24° %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF4 Luis Diaz est classé 24e au Ballon d'Or hommes 2026 #ballondor https://t.co/u0sjtZg6Cp — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

14:45 - | Marquinhos es 25 en el listado al Balón de Oro masculino %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Marquinhos est 25e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/oM71KMCdx0 — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

13:54 - | Dayot Upamecano sigue en la lista. %uD83C%uDDEB%uD83C%uDDF7 Dayot Upamecano est 26e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/EuRtPoQevZ — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026

13:54 - | Julián Quiñones es 28 y Bruno Fernandes quedó en el puesto 27 %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Bruno Fernandes est 27e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 #ballondor https://t.co/Za6EhZ1lat — L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026