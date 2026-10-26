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Tópicos: Deportes | Fútbol | Balón de Oro

La ceremonia del Balón de Oro 2026 con presencia de Vozinha y Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue la gala en vivo y online en Cooperativa.cl.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 con presencia de Vozinha y Colo Colo
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El Balón de Oro 2026 conocerá a su nuevo ganador este lunes 26 de octubre, en una ceremonia que se realizará desde las 17:00 horas en el London Palladium de Londres, Inglaterra, con varios candidatos en la disputa por el prestigioso reconocimiento individual.

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15:34 - | El último jugador que quedó fuera del top ten es Jude Bellingham

15:02 - | De acuerdo a la prensa internacional, el sitio oficial del Balón de Oro publicó tres links con tres ganadores distintos para este año: Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal

15:02 - | Otro campeón del mundo: Pau Cubarsí es 12°

15:02 - | El marroquí Achraf Hakimi, de PSG, está en el puesto 13

15:01 - | Vitinha se acerca al top ten con el lugar 14

14:49 - | El español Ferran Torres y el inglés Declan Rice siguen en la lista, en el puesto 16 y 15 respectivamente

14:48 - | Vinicius Junior, brasileño de Real Madrid, está en el lugar 17 del ranking del Balón de Oro

14:48 - | El campeón del mundo Marc Cucurella es 18°

14:47 - | El portugués Joao Neves marcha en el lugar 19

14:47 - | Willian Pacho, de Ecuador, es 20°

14:46 - | El defensa brasileño Gabriel es 21° rumbo al Balón de Oro 2026.

14:46 - | Lautaro Martínez, argentino, es 22° en el Balón de Oro

14:45 - | El casillero 23 lo ocupa Nuno Mendes de Portugal y PSG

14:45 - | El colombiano Luis Díaz es 24°

14:45 - | Marquinhos es 25 en el listado al Balón de Oro masculino

13:54 - | Dayot Upamecano sigue en la lista.

13:54 - | Julián Quiñones es 28 y Bruno Fernandes quedó en el puesto 27

13:49 - | La revista L'Equipe comenzó a dar a conocer el ranking del Balón de Oro, donde Sadio Mané y William Saliba comparten el último lugar

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