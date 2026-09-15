Simeone eligió a Messi para el Balón de Oro: "Sin ninguna duda"

El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, eligió a Lionel Messi como su favorito para ganar el Balón de Oro 2026, destacando especialmente la actuación del argentino en el último Mundial.

"Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo con la edad que tiene, ninguna duda: Messi", remarcó el "Cholo" en la conferencia de prensa previa al partido frente a Osasuna.

Simeone puso a Messi por delante de Yamal y Mbappé

La opinión del técnico argentino llega en medio de una carrera por el galardón en la que también aparecen Lamine Yamal, campeón del mundo con España en 2026, y Kylian Mbappé, delantero de Real Madrid.

Tanto Yamal como Mbappé se postularon públicamente para quedarse con el premio, cuya ceremonia se realizará el 26 de octubre en Londres.

Messi, en tanto, continúa su carrera en Inter Miami después de ser una de las grandes figuras de Argentina en el Mundial 2026, rendimiento que terminó por inclinar la preferencia de Simeone.