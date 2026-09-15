Gobierno reforzará fiscalización a los Eleam y publicará recintos autorizados

La ministra de Salud, May Chomali, anunció este martes la aplicación de "algunas medidas inmediatas y otras de mediano plazo" para los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam), a raíz del trágico incendio que dejó 16 fallecidos en una residencia de Pitrufquén.

Tras reunirse en La Moneda con su par de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, ambas autoridades ofrecieron un punto de prensa para detallar las medidas acordadas.

En primer lugar, Chomali anunció que "vamos a hacer pública la oferta de los ELEAM con resolución sanitaria, y con eso, transparentar la información a las familias".

Según datos del Gobierno, existen 23 ELEAM públicos con capacidad para poco más de 1.300 personas, mientras que otros 900 establecimientos privados cuentan con la resolución sanitaria correspondiente.

A su vez, alrededor de 500 recintos operan irregularmente, aunque es probable que el total sea superior, pues muchos de ellos permanecen fuera del conocimiento del Estado.

Las autoridades también planean, en coordinación con otras instituciones, "reforzar las medidas de prevención y de respuesta ante situaciones de emergencia". Según Chomali, uno de los problemas detectados durante el incendio fue que "el personal no supo o no estaba en las condiciones para reaccionar frente a una emergencia".

Capacidad limitada

La ministra también anticipó "una fiscalización más focalizada en aspectos más preventivos", destinada a determinar si los establecimientos sin autorización sanitaria reúnen, al menos, las condiciones necesarias para enfrentar emergencias.

La ministra May Chomali anunció las medidas sobre los ELEAM desde La Moneda este martes. (Foto: ATON)

Explicó que, durante fiscalizaciones anteriores, los equipos entregaron a los responsables de las residencias indicaciones para mejorar sus sistemas, con el objetivo de que posteriormente puedan obtener la autorización del Estado.

Consultada sobre por qué no se han cerrado los establecimientos no autorizados, Chomali explicó: "Tenemos la capacidad de financiar más cupos para estos pacientes, pero no existen dispositivos que puedan recibir estos cupos".

Ante esta situación, el Gobierno busca crear una institucionalidad distinta de los Eleam para recibir a adultos mayores autovalentes, con el objetivo de contar con una oferta escalonada y garantizar condiciones de vida dignas a quienes no tengan familiares que puedan hacerse cargo de ellos.

"La cantidad de Eleam que pueden recibir pacientes con dependencia moderada o severa son limitados, y por eso, estamos dando la posibilidad de crear otro tipo de dispositivo, y de aumentar los cupos", puntualizó Chomali.

La secretaria de Estado dijo esperar que, "en el más mediano plazo, podamos decir que todos los adultos mayores que no pudieron quedarse con sus familias están en un lugar seguro y fiscalizado".

Frente a la falta de capacidad, el Ejecutivo también planea entregar recintos desocupados en comodato a fundaciones interesadas en administrarlos. Según el Ministerio de Salud, ya existen organizaciones dispuestas a participar en esta iniciativa.

Exministros piden un rediseño sanitario

De acuerdo con proyecciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a partir de 2028 habrá más adultos mayores de 75 años que niños menores de 15, en un escenario de acelerado envejecimiento de la población. Ante esta realidad, exautoridades plantearon la necesidad de rediseñar las políticas sanitarias y de protección social.

"El aumento de nuestra población de adultos mayores a 65 años implica hacer un rediseño de nuestras políticas de salud y protección social, en orden a crear con índices de calidad una red de protección social sólida, permanente, y que aborde las situaciones de abandono", aseveró el exministro de Salud Álvaro Erazo.

El también extitular del Minsal Osvaldo Artaza advirtió: "Chile está envejeciendo a una velocidad que Europa tardó un siglo en alcanzar; nosotros lo hacemos en unas pocas décadas. Como país, no estamos preparados para este ritmo de envejecimiento".

"El desafío es mucho más complejo de lo que parece: fiscalizar con mano más dura para cerrar residencias de un día para otro nos arriesga a dejar a muchos ancianos sin un lugar digno de dónde estar", subrayó, en línea con lo planteado por la ministra Chomali.