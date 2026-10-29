[VIDEO] Vozinha tras asistir al Balón de Oro: Hay momentos que nos hacen recordar el camino recorrido

El arquero caboverdiano Vozinha utilizó sus redes sociales para publicar un video donde repasó su paso por la glamorosa gala del Balón de Oro, celebrada el pasado lunes en Londres, donde asistió como uno de los candidatos al premio a Mejor Arquero.

El capitán de la selección de Cabo Verde compartió una secuencia audiovisual donde se le aprecia en la alfombra roja y compartiendo con las grandes figuras del balompié mundial, instancia que aprovechó para plasmar una sentida reflexión sobre sus raíces y el largo camino recorrido para llegar a la cima.

"Hay momentos que van mucho más allá del fútbol, momentos que nos hacen recordar el camino recorrido y los sacrificios hechos. Siento gratitud en el alma, orgullo por mis orígenes y Cabo Verde siempre en el corazón", manifestó el golero africano.

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