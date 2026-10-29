Desempleo en Chile sube a 9,8% y cae la ocupación

La tasa de desocupación en Chile alcanzó el 9,8% durante el trimestre julio-septiembre de 2026, lo que representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según la Encuesta Nacional de Empleo, el resultado respondió a una caída de 1,1% en la cantidad de personas ocupadas, junto con un crecimiento de 0,3% de la fuerza de trabajo, integrada por quienes tienen empleo o buscan uno.

En ese escenario, las personas desocupadas aumentaron 15,3% en doce meses, tanto por el incremento de quienes habían perdido su trabajo (14,4%) como de quienes buscaban empleo por primera vez (24,7%).

El registro se conoce después de que la desocupación llegara al 9,6% en el trimestre móvil junio-agosto.

Tras los datos entregados por el informe, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, "Como Gobierno estamos ocupados trabajando para dar más y mejores oportunidades laborales para todos. Pero el crecimiento económico y el crecimiento del empleo van de la mano".

"Necesitamos volver a crecer. Por eso una serie de reformas están siendo implementadas desde ya, desde la Ley de Reconstrucción Nacional y también el plan "Chile Despega"", concluyó Rau.

Industria y comunicaciones entre los sectores que explicaron la caída

La disminución de la población ocupada estuvo incidida por los retrocesos en la industria manufacturera (-8,1%), información y comunicaciones (-20,8%) y actividades financieras y de seguros (-14,1%).

Por categoría ocupacional, la caída se observó en las personas asalariadas formales, que disminuyeron 2,5%, y las empleadoras, que retrocedieron 2,8%.

La tasa de ocupación, que mide la proporción de personas en edad de trabajar que tienen empleo, se situó en 55,5%, con una baja de 1,1 puntos porcentuales en un año. En paralelo, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 1,8%.

Desocupación femenina llegó a 10,5%

Entre las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó el 10,5%, un incremento de 1,4 puntos porcentuales en doce meses. La fuerza de trabajo femenina creció 1,4%, mientras que la cantidad de ocupadas disminuyó 0,1%.

En los hombres, el desempleo se ubicó en 9,3%, con un aumento de 1,2 puntos porcentuales. La cantidad de ocupados cayó 1,9%, mientras que la fuerza de trabajo masculina se redujo 0,6%.

Más de una cuarta parte del empleo es informal

La tasa de ocupación informal llegó a 26,4%, con un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre de 2025. Entre las mujeres alcanzó 28,2% y entre los hombres, 25,1%.

Pese al aumento de la tasa, la cantidad de personas ocupadas informales disminuyó 0,3% en un año, en un contexto de contracción del empleo total.

Por otra parte, la tasa de desocupación ajustada estacionalmente, que permite comparar períodos descontando efectos propios de la época del año, fue de 9,6%, con un incremento de 0,2 puntos porcentuales frente al trimestre móvil anterior.

Región Metropolitana registró un desempleo de 10,4%

En la Región Metropolitana, la desocupación alcanzó el 10,4%, un alza de 1,6 puntos porcentuales en doce meses, explicada por una reducción de 1,3% de la población ocupada y un crecimiento de 0,5% de la fuerza de trabajo.

Las principales incidencias en la caída del empleo regional provinieron de información y comunicaciones (-29,0%), industria manufacturera (-10,6%) y actividades financieras y de seguros (-15,7%).